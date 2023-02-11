German Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Rivero 17 Mart 1992 tarihinde Garín şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Ariel Rivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Rivero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. German Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. German Rivero'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

German Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2014 yılında Fénix de Pilar

16 Eylül 2015 yılında Plaza Colonia

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2017 yılında La Calera

12 Ocak 2018 yılında Defensor

19 Ocak 2019 yılında Apollon Smyrnis

30 Haziran 2019 yılında Defensor

2 Ağu 2019 yılında CA Alvarado

3 Ağu 2020 yılında Patronato

3 Mart 2021 yılında Ferro

2 Şubat 2022 yılında GyE Mendoza

1 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

German Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Rivero şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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