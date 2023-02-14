German Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Sanchez 12 Aralık 1986 tarihinde San Fernando (Cádiz) şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Sánchez Barahona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. German Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. German Sanchez'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

German Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/6germansanchez

http://www.instagram.com/6germansanchez/

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German Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

German Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2007 yılında San Fernando CD

1 Temmuz 2007 yılında Cádiz CF B

1 Temmuz 2008 yılında San Fernando CD

30 Haziran 2009 yılında Cádiz CF

1 Temmuz 2010 yılında Cádiz CF

1 Temmuz 2011 yılında San Fernando CD

1 Temmuz 2014 yılında UE Olot

10 Temmuz 2015 yılında CD Tenerife

4 Temmuz 2017 yılında Granada

4 Ağu 2022 yılında Racing

German Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Sanchez şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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