German Slein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Slein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Slein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Slein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Slein 28 Mart 1996 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da German Šlein şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Slein Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Slein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. German Slein'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

German Slein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Slein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Slein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Slein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında TJK Legion U17

1 Ocak 2013 yılında TJK Legion

1 Temmuz 2013 yılında FC Flora

6 Eylül 2018 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında FC Flora

4 Temmuz 2019 yılında JK Trans Narva

31 Temmuz 2019 yılında FC Flora

1 Ağustos 2019 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

1 Ocak 2020 yılında TJK Legion

26 Ocak 2022 yılında Kalju FC

German Slein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Slein şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

German Slein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK Legion (2004-2012)

Estonya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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