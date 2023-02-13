German Valera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Valera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Valera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Valera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Valera 16 Mart 2002 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya,Litvanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Valera Karabinaite şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Valera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. German Valera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. German Valera'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

German Valera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/germanvalera10/

German Valera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Valera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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German Valera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Valera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid B

1 Şubat 2021 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2021 yılında Atl. Madrid B

8 Ağu 2021 yılında Real Sociedad B

30 Haziran 2022 yılında Atl. Madrid B

25 Ağu 2022 yılında FC Andorra

30 Haziran 2023 yılında Atl. Madrid B

German Valera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Valera şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

German Valera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 4 gol atmıştır.

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