German Yacaruso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Yacaruso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Yacaruso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Yacaruso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Yacaruso 6 Ocak 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Yacaruso Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Yacaruso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. German Yacaruso'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Yacaruso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Yacaruso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Yacaruso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Yacaruso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Comunicaciones

1 Temmuz 2019 yılında Platense FC

1 Ağu 2020 yılında Club Flandria

12 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

German Yacaruso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Yacaruso şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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