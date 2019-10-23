Germani Brescia Leonessa - Darüşşafaka Tekfen: 35-61

7Days EuroCup C Grubu 4'üncü hafta maçında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda konuk olduğu İtalyan temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yi 61-35 mağlup etti. Bu sonuçla yeşik-siyahlılar C Grubu'ndaki 3'üncü galibiyetini elde ederken ev sahibi ekip 2'nci yenilgisini aldı.

Darüşşafaka Tekfen'de ABD'li basketbolcusu Bonzie Colson, kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kaynak: DHA