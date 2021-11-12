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Germanistik ne demek, TDK'ya göre Germanistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Germanistik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Germanistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Germanistik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Germanistik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Germanistik ne demek, TDK'ya göre Germanistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Germanistik ne demek? Germanistik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Germanistik kelimesi. Peki Germanistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Germanistik nedir, Germanistik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GERMANİSTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Germanistik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Germanistik kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre Germanistik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cermen dillerini konu olan bilim dalı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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