Germanofil ne demek, TDK'ya göre Germanofil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Germanofil ne demek? Germanofil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Germanofil kelimesi. Peki Germanofil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Germanofil nedir, Germanofil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GERMANOFİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Germanofil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Germanofil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Germanofil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Almansever

