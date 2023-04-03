Germans Malins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Germans Malins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Germans Malins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Germans Malins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Germans Malins 12 Ekim 1987 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Germans Māliņš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Germans Malins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Germans Malins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Germans Malins'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Germans Malins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Germans Malins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Germans Malins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Germans Malins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Skonto

14 Mart 2013 yılında BATE Borisov

2 Ocak 2015 yılında Skonto

1 Şubat 2016 yılında RFS

1 Şubat 2018 yılında Riga

1 Ocak 2019 yılında Jelgava

1 Mart 2020 yılında Nordvärmland FF

1 Ocak 2021 yılında JDFS Alberts

Germans Malins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Germans Malins şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Germans Malins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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