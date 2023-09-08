Germencik’te Lozan Caddesi yenileniyor

Germencik Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Germencik’te Lozan Caddesi yenileniyor

Germencik Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçede bu çerçevede Şehit Cafer Efe Sokak, Atatürk Caddesi ve Yedieylül Caddesi'nden sonra Lozan Caddesi'nde de yenileme çalışmalarına başlandı.

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü prestij cadde düzenlemelerine devam ediyor. Ekipler daha önce estetik, şık ve modern bir görünüme kavuşturduğu Şehit Cafer Efe Sokak, Atatürk Caddesi ve Yedieylül Caddesi'nin ardından Camikebir Mahallesi'ndeki Lozan Caddesi'nde de çalışmalara başladı.

"Şık bir görünüme kavuşturulacak"

Söküm çalışmalarının başladığı Lozan Caddesi'nde ekiplerin hummalı çalışması sürüyor. Begonit taş döşemesi yapılacak alanda, kaldırım düzenlemesi, orta refüj peyzaj çalışmaları, incir yaprak motifli özel sokak aydınlatmaları, açma-kapamalı modern tente sistemi, tek tip tabelalar, yürüyüş yolları ile esnafa özel işgaliye alanları bulundurulacak. Gidiş-geliş olmak üzere çift şeritli tasarlanacak Lozan Caddesi, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlara konforlu bir alan sunacak.

"Lozan Caddemizi adına yakışır bir şekilde düzenliyoruz"

Yapılacak çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "Lozan Caddesi'nin Güzel, modern ve ışıl ışıl bir Germencik için çalışıyor, bir caddemizi daha ilçemize yakışır şekilde dönüştürerek siz kıymetli halkımıza kazandırıyoruz. Lozan Caddemizde alt ve üst yapı, peyzaj, çevre düzenlemesi gibi bir dizi çalışma gerçekleştirerek çehresini değiştiriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Germencik’te Lozan Caddesi yenileniyor

Germencik’te Lozan Caddesi yenileniyor

Germencik’te Lozan Caddesi yenileniyor

Germencik’te Lozan Caddesi yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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