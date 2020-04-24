Germencik’te üst yapı çalışmaları devam ediyor

Hizmet ve yatırımların aksamaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarına devam eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sahada incelemelerine devam ediyor.

İstasyon Mahallesi'nde devam etmekte olan yol yapım çalışmalarını ziyaret eden ve faaliyetleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, görevleri başında olan personele kolay gelsin dileklerinde bulunarak, bayramlarını kutladı. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuk ve vatandaşları da selamlayarak bayramlarını tebrik etti.

Sahadaki çalışmaları inceleyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş hizmet ve yatırımların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Fuat Öndeş, "Halkımızın huzur, sağlık ve mutluluğu için ben ve ekip arkadaşlarım mesai kavramı gözetmeksizin, gündüz gece demeksizin görevlerimizin başındayız. İstasyon Mahallemizde devam etmekte olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemizin alt ve üst yapı sorunlarının çözülmesi, modern ve güzel bir görüntüye kavuşması için büyük bir fedakarlıkla çalışan personellerimizi ziyaret ederek kolay gelsin dileklerimizi ilettik. Emekleri için tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinin balkon ve camlarında bayraklarıyla bizleri karşılayan çocuklarımız ile vatandaşlarımızın da bayramlarını kutladık. Bizler görevimizin başındayız, Germencik halkının gönlü rahat olsun. Karşılıklı anlayış ve sabırla bu günleri de atlatacağız" dedi.

Kaynak: İHA