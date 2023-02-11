Geronimo Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geronimo Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geronimo Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geronimo Nunez 26 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerónimo Nahuel Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geronimo Nunez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geronimo Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Geronimo Nunez'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geronimo Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geronimo Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geronimo Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geronimo Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Agropecuario

Geronimo Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geronimo Nunez şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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