Geronimo Tomasetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Tomasetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geronimo Tomasetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geronimo Tomasetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geronimo Tomasetti 12 Mayıs 2000 tarihinde Oncativo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geronimo Tomasetti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Geronimo Tomasetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Geronimo Tomasetti'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Geronimo Tomasetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/gerotomasetti/

Geronimo Tomasetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geronimo Tomasetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Geronimo Tomasetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geronimo Tomasetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Belgrano II

2 Şubat 2021 yılında Belgrano

Geronimo Tomasetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geronimo Tomasetti şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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