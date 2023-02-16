Gerrit Gohlke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerrit Gohlke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerrit Gohlke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerrit Gohlke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerrit Gohlke 12 Mart 1999 tarihinde Darmstadt şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya,Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerrit Gohlke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportmanagement M³ yapmaktadır. Gerrit Gohlke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gerrit Gohlke'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerrit Gohlke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerrit Gohlke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerrit Gohlke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerrit Gohlke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Offenbach U17

1 Temmuz 2016 yılında Offenbach U19

1 Temmuz 2018 yılında K. Offenbach

30 Ocak 2020 yılında Waldh. Mannheim

Gerrit Gohlke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerrit Gohlke şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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