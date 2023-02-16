Gerrit İdeler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerrit İdeler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerrit İdeler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerrit İdeler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerrit İdeler 18 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerrit İdeler Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerrit İdeler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerrit İdeler'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerrit İdeler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerrit İdeler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gerrit İdeler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerrit İdeler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Gerrit İdeler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerrit İdeler şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.