Gerry Mcdonagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerry Mcdonagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerry Mcdonagh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerry Mcdonagh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gerry Mcdonagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerry Mcdonagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerry Mcdonagh

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerry Mcdonagh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerry Mcdonagh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerry Mcdonagh 14 Şubat 1998 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerry Luke McDonagh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerry Mcdonagh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Omari Williams yapmaktadır. Gerry Mcdonagh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Scunthorpe United futbol takımında oynamaktadır. Scunthorpe United takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gerry Mcdonagh'nin Scunthorpe United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerry Mcdonaghboyu ve yaşı kaç

Gerry Mcdonagh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gerry Mcdonagh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Gerry Mcdonagh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerry Mcdonagh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nottingham U18

30 Ağu 2015 yılında Nottingham U21

29 Temmuz 2016 yılında Wrexham

29 Ağu 2016 yılında Nottingham U21

21 Ocak 2017 yılında Cambridge Utd.

31 Mayıs 2017 yılında Nottingham U21

5 Ekim 2017 yılında Tranmere Rovers

1 Ocak 2018 yılında Nottingham U21

9 Ağu 2018 yılında Barnsley U21

7 Aralık 2018 yılında Aldershot

3 Ocak 2019 yılında Barnsley U21

9 Ocak 2019 yılında Aldershot

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2020 yılında Tamworth

20 Ağu 2021 yılında Halifax Town

4 Kasım 2021 yılında Kettering

4 Aralık 2021 yılında Halifax Town

1 Temmuz 2022 yılında Cove Rangers FC

28 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında Scunthorpe Utd.

Gerry Mcdonagh kimdir

Gerry Mcdonagh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerry Mcdonagh şuan Scunthorpe United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nottingham Forest FC (2009-2015)

Gerry Mcdonagh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gerry Mcdonagh nereli

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