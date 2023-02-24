Gersi Diamanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gersi Diamanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gersi Diamanti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gersi Diamanti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gersi Diamanti 15 Ekim 1999 tarihinde Gjorm şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gersi Diamanti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gersi Diamanti'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gersi Diamanti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gersi Diamanti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gersi Diamanti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gersi Diamanti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2017 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2018 yılında Flamurtari FC

31 Ağustos 2022 yılında KF Egnatia

Gersi Diamanti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gersi Diamanti şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Flamurtari FC (2011-2012), KF Vlora (2012-2017), Flamurtari FC (2017-2018)

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