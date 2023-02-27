Gerso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerso 23 Şubat 1991 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gerso Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerso Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Traquifoot yapmaktadır. Gerso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerso'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ge7fe/

http://www.facebook.com/pages/Gerso-Fernandes/279847232123351

Gerso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 775 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gerso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Coimbra

1 Ağustos 2010 yılında Tourizense

1 Temmuz 2011 yılında Estoril Praia

31 Aralık 2011 yılında Coimbra

30 Temmuz 2014 yılında Moreirense

30 Haziran 2015 yılında Estoril Praia

1 Temmuz 2016 yılında Belenenses

4 Ocak 2017 yılında Kansas City

16 Şubat 2021 yılında Jeju United

10 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Gerso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerso şuan Incheon United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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