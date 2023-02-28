Gerson Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerson Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerson Barreto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gerson Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerson Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerson Barreto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerson Barreto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerson Barreto 18 Ağustos 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gerson Alexis Barreto Gamboa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerson Barreto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Gerson Barreto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerson Barreto'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerson Barreto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gerbarreto10/

http://www.facebook.com/GersonBarretoGamboa

Gerson Barreto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerson Barreto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Gerson Barreto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerson Barreto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Universitario

1 Ocak 2016 yılında AD Cantolao

31 Aralık 2018 yılında Universitario

1 Ocak 2019 yılında AD Cantolao

4 Temmuz 2019 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Gerson Barreto kimdir

Gerson Barreto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerson Barreto şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Gerson Barreto nereli

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