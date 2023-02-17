Gervasio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gervasio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gervasio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gervasio Nunez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gervasio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gervasio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gervasio Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gervasio Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gervasio Nunez 29 Ocak 1988 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gervasio Daniel Núñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gervasio Nunez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Gervasio Nunez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gervasio Nunez'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gervasio Nunezboyu ve yaşı kaç

Gervasio Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gervasio Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gervasio Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gervasio Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2010 yılında Quilmes

1 Temmuz 2011 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2012 yılında Quilmes

1 Ocak 2013 yılında Rangers Talca

1 Temmuz 2014 yılında Sarmiento Junin

4 Ocak 2016 yılında Botafogo

25 Ocak 2017 yılında Sarmiento Junin

5 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

31 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

29 Eylül 2020 yılında Belgrano

19 Ocak 2021 yılında Club Blooming

1 Temmuz 2021 yılında Sarmiento Junin

2 Şubat 2023 yılında San Martín (T)

Gervasio Nunez kimdir

Gervasio Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gervasio Nunez şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Gervasio Nunez nereli

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