Yeni sezon için transfer çalışmalarına sezonun bitimiyle hızlı başlayan Trabzonspor, dünya futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Fildişi Sahilli oyuncu Gervinho ile anlaşma sağladı. Bunun üzerine futbolseverler de Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'a transfer oldu mu? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

GERVİNHO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Gervais Lombe Yao Kouassi (Gervinho) Fildişi Sahilli futbolcu'dur. 27 Mayıs 1987 tarihinde Anyama'da dünyaya geldi. Sol kanat ve forvet mevkilerinde forma giyen yıldız futbolcu 33 yaşında ve 1,79 cm boyundadır. Sağ ayağını kullanan yıldız oyuncu, sürati ile tanınmaktadır.

GERVİNHO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? TRABZONSPOR'A TRANSFER OLDU MU?

Gervinho, futbola Fildişi Sahilleri'nde JMG Abidjan takımında başladı. Daha sonra Belçika ekibi KSK Beveren'in 19 yaş altı takımında forma giydikten bir yıl sonra 2015'te A Takıma yükseldi.

2007 yılında 650 bin euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Le Mans UC 72'e transfer oldu. Daha sonra buradan 2009 yılında Fransa'nın köklü takımı Lille'e 6,5 milyon euro karşılığında transfer olan

2011 yılında ise 12 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Arsenal'e transfer oldu. Burada geçirdiği iki sezonun ardından 2013 yılında 8 milyon euro bedelle Roma'ya transfer oldu.

Üç sezonluk Roma macerasının ardından bu kez Çin'in yolunu tuttu ve 3 yıl Hebei FC'de top koşturdu. Buradan bedelsiz olarak Parma'ya transfer oldu.

Yıldız futbolcu Trabzonspor ise anlaşmaya vardı. Transferin detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

Haber: Tayfun Altuntaş

Kaynak: Bölge Gündem, Transfermarkt.