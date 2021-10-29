Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Rizespor kozlarını paylaştı. Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho maçta talihsiz bir an yaşadı. Bu kapsamda Gervinho sakatlık mı yaşadı? | Gervinho son durumu nasıl? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GERVİNHO SAKATLIK MI YAŞADI?

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşılaştı. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının 11'inci dakikasında bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Gervinho sakatlık geçirdi.

GERVİNHO SON DURUM NASIL?

Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu. Öte yandan Gervinho saha kenarına istediği sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Gervingo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...