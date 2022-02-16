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Gerze Tavuğu ne demek, TDK'ya göre Gerze Tavuğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gerze Tavuğu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gerze Tavuğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gerze Tavuğu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gerze Tavuğu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gerze Tavuğu ne demek, TDK'ya göre Gerze Tavuğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gerze tavuğu ne demek? Gerze tavuğu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Gerze tavuğu kelimesi. Peki Gerze tavuğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gerze tavuğu nedir, Gerze tavuğu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GERZE TAVUĞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gerze tavuğu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Gerze tavuğu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karadeniz bölgesinin genellikle siyah renkli ibikleri boynuz biçiminde çatallı, yerli bir tavuk ırkı

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