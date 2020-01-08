Gerze’de sağanak

Sinop'un Gerze ilçesinde yoğun yağışlar sonucunda felaketin eşiğinden dönüldü.

İlçede bu sabaha karşı yaşanan yoğun yağışlarda Cumhuriyet Mahallesi ve Çarşı Mahallesi'nin bazı kesimlerinde metre kare başına 17 kg. yağmur düşerken, mahalle sakinleri sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Belediye ekiplerinin su tahliyesi gerçekleştirdiği yağışlar esnasında 1 evde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sabah saatlerinde yaşanan yoğun yağmur sebebiyle Cumhuriyet Mahallesi ve Çarşı Mahallesi'nin bazı kesimlerinde ikamet eden vatandaşlarımız sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Telefon gelmesinin ardından ekiplerimizle birlikte müdahale için felaketin yaşandığı bölgelere gittik ve el birliğiyle su tahliyesini gerçekleştirdik. Metre kare başına düşen 17 kg.lık yağmur sonucunda bir evimiz maalesef kullanılamayacak hale geldi. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Mal kaybının ise telafisi her zaman yapılır" dedi.

Kaynak: İHA