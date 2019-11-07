Gerze’de yılın ilk TÜBİTAK Bilim Fuarı

Sinop'un Gerze ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

TÜBİTAK Bilim Fuarı, Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulunda gerçekleşti. Fuarın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Okul Müdürü Murat Balcıoğlu bir açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Gerze Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin Sinop yöresine ait halk oyunları gösterisinin ardından Gerze Kaymakamı Murat Güven, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bekir Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Nazım Aksu'nun kurdele kesmesiyle fuar açıldı.

Öğrenciler, stantlarına gelen herkese projelerini anlattılar.

Kaynak: İHA