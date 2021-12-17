Gestapo ne demek, TDK'ya göre Gestapo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gestapo ne demek? Gestapo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gestapo kelimesi. Peki gestapo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gestapo nedir, gestapo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GESTAPO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gestapo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gestapo kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre gestapo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Almanya'da Hitler döneminde kurulan gizli, siyasi polis örgütü

