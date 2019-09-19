Getafe - Trabzonspor: 1-0

STAT: Coliseum Alfonso Perez

HAKEMLER: Matej Jug xxx, Matej Zunic xxx, Grega Kordez xxx (Slovenya)

GETAFE: Chichizola xxx - Nyom xxx, Dakonam xxx, Gonzalez xxx, Garcia xxx, Portillo xxx, Fajr xxx, Timor xxx (Dk. 90 Arambarri), Kenedy xxx (Dk. 77 Cucurella x), Rodriguez xxx, Gallego xx (Dk. 69 Mata xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira xx, Hosseini xxx, Campi x, Novak x, Doğan x (Dk. 59 Abdulkadir Parmak x), Mikel x, Sosa x, Avdijaj x (Dk. 46 Sturridge x), Nwakaeme x (Dk.83 Fıratcan x), Sörloth x

GOL: Dk. 18 Rodriguez (Getafe)

SARI KARTLAR: Kenedy, Fajr, Mata (Getafe) - Campi, Sosa (Trabzonspor)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren tek golü 18'inci dakikada Rodriguez kaydederken, bu sonuçla bordo mavililer gruptaki ilk maçından puansız ayrıldı.

18'inci dakikada Raul Garcia'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Rodriguez'in gelişine kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

35'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın penaltı noktası üzerine ortasında topla buluşan Sörloth'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Nyom'un ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

66'ncı dakikada Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta gitti.

70'inci dakikada Timor'un ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top savunmaya da çarparak yön değiştirdi ancak Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

75'inci dakikada savunmadan seken topu alan Kenedy'in penaltı noktasının gerisinden dönerek yaptığı vuruşta Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

81'inci dakikada Mata savunmadan sıyrılarak ceza sahası yayının üzerinden şut çekti ancak Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90'ıncı dakikada Sosa'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sturridge ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşma 1-0 Getafe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA