Getir 500 milyon dolar yatırım alıyor

Getir'in yeni yatırım turunda 500 milyon dolarlık yatırım aldığı belirtiliyor. Alınan bilgiye göre yatırım miktarı 2.5 milyar dolar değer üzerinden belirlendi.

Küresel piyasalarda faizlerin yükseldiği, belirsizliğin arttığı, start-up'lara yatırımların düştüğü dönemde Getir, yeni bir yatırım turunu sonuçlandırıyor. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Getir, çıktığı yeni yatırım turunda toplam 500 milyon dolarlık yatırım almak için yatırımcılarla anlaştı. Yatırım turunun atılacak imzalarla yakında açıklanması bekleniyor. Getir'in 500 milyon dolarlık yeni yatırımı, 2.5 milyar dolar üzerinden belirlendi.

Dört ülkeden çıktı

ABD dahil 9 ülkeye açılan Getir, küresel piyasalardaki belirsizlik sebebiyle yakın zamanda stratejik kararlar alırken, bulunduğu bazı ülkelerden de çekildiğini açıklamıştı. Operasyonel verimliliğini artırmak için global organizasyonunu yeniden yapılandırma kararı alan Getir, bu yıl önce Fransa'daki faaliyetlerini durdurdu. Daha sonra da İspanya, Portekiz ve İtalya'dan çıktığını duyurdu. Getir, faaliyette bulunduğu Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki operasyonlarına odaklandığını açıklamıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)