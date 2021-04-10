Getir çöktü mü? Yemeksepeti Banabi çöktü mü? Neden çöktü? | Getir çalışmıyor | Banabi erişim sorunu

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu yaşadığı yoğunlukla bilinen Getir ve Yemeksepeti Banabi uygulamalarının çöktü belirtiliyor. Peki Getir çöktü mü? Yemeksepeti Banabi çöktü mü? Neden çöktü? | Getir - Banabi erişim sorunu İşte detaylar...

GETİR ÇÖKTÜ MÜ? YEMEKSEPETİ BANABİ ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN ÇÖKTÜ?

Hafta sonu yoğun olarak kullanıldığı bilinen Getir ve Yemeksepeti Banabi uygulamalarının çmktüğü belirtildi. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, çökmenin nedenini ve uygulamaların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Uygulamaların çmkne sebebine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GETİR ÇALIŞMIYOR | BANABİ ERİŞİM SORUNU

Uygulamalara erişim sorunu yaşanması üzerine Getir ve Yemeksepeti Banabi applikasyonlarının kullanılamadığı öğrenildi. Uygulamaların ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor.