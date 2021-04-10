Banabi kapandı mı? Yemeksepeti banabi çöktü mü?Getir çöktü mü? Yemeksepeti Banabi çöktü mü? Neden çöktü? | Getir çalışmıyor | Banabi erişim sorunu9 Nisan Bim aktüel ürünler kataloğu | Bim bu hafta katalogKuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir skandal daha: Uzaktan eğitimde başarısız olan Milli Eğitim Bakanını idam etti!Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021Oto Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Oktay Saral Ekrem İmamoğlu'na ne dedi?Plastik İşlemeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıNefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leriIğdır’da korku dolu anlar! Elektrik panosu bir anda patladı
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Getir çöktü mü? Yemeksepeti Banabi çöktü mü? Neden çöktü? | Getir çalışmıyor | Banabi erişim sorunu

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu yaşadığı yoğunlukla bilinen Getir ve Yemeksepeti Banabi uygulamalarının çöktü belirtiliyor. Peki Getir çöktü mü? Yemeksepeti Banabi çöktü mü? Neden çöktü? | Getir - Banabi erişim sorunu İşte detaylar...

Getir çöktü mü? Yemeksepeti Banabi çöktü mü? Neden çöktü? | Getir çalışmıyor | Banabi erişim sorunu

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu yaşadığı yoğunlukla bilinen Getir ve Yemeksepeti Banabi uygulamalarının çöktü belirtiliyor. Peki Getir çöktü mü? Yemeksepeti Banabi çöktü mü? Neden çöktü? | Getir - Banabi erişim sorunu İşte detaylar...

GETİR ÇÖKTÜ MÜ? YEMEKSEPETİ BANABİ ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN ÇÖKTÜ?

Hafta sonu yoğun olarak kullanıldığı bilinen Getir ve Yemeksepeti Banabi uygulamalarının çmktüğü belirtildi. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, çökmenin nedenini ve uygulamaların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Uygulamaların çmkne sebebine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GETİR ÇALIŞMIYOR | BANABİ ERİŞİM SORUNU

Uygulamalara erişim sorunu yaşanması üzerine Getir ve Yemeksepeti Banabi applikasyonlarının kullanılamadığı öğrenildi. Uygulamaların ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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