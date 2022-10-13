Getir Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır? Getir Kurye Alım Şartları Güncel Bilgilerle

Çalışmayanlar ya da ek bir gelir elde etmek isteyenler, son zamanlarda oldukça yaygın olan kuryecilikle alakalı araştırmalar yapıyor. Getir uygulamasının paket taşımacılığına başvurmak isteyenler, iş ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Getir Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Getir Kurye Alım Şartları Güncel Bilgilerle...

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Getir Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır? Getir Kurye Alım Şartları Güncel Bilgilerle

Son dönemlerin en çok istihdam sağlanan iş alanlarından biri de, market ve uygulamaların kuryeliğini yapmak. Bir işi olmayan ya da işi olsa da ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, çeşitli uygulamaların kuryeliğini yapmak için başvurularda bulunuyor. Getir kuryeliği de, internette çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Getir Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır? sorusunun yanıtı ve Getir Kurye Alım Şartları Güncel Bilgilerle...

Getir Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır? Getir Kurye Alım Şartları Güncel Bilgilerle

GETİR KURYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Getir kuryesi olmak isteyenler, iş için nasıl başvuracaklarını merak ediyor. Peki Getir kurye başvurusu nasıl yapılır?

Getir kuryesi olmak için, Getir uygulamasında bulunan kurye bölümüne girerek formu doldurmanız gerekmektedir. Eğer mobilden halledemiyorsanız, yaşadığınız yerdeki Getir bürolarına gidip yüz yüze başvuruda da bulunabilirsiniz.

İş başvurusu için sizden istenecek olan belgeler ise şu şekilde:

  • İkametgah belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • Fotoğraf

Uygulamadan başvurduğunuzda, bilgilerinizin doğru olduğundan emin olup gönderdiğiniz formun ardından telefon numaranıza gelen onay kodu ile başvuru işleminizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Getir Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır? Getir Kurye Alım Şartları Güncel Bilgilerle

GETİR KURYE ALIM ŞARTLARI GÜNCEL BİLGİLERLE...

Getir kurye başvuru yapabilmeniz için işe alım şartları şu şekilde:

  • 18 yaşından büyük olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Motor kullanma konusunda iyi olmak
  • A1 ve A2 sınıfı ehliyete sahip olmak
  • Teknolojik aletleri kullanma konusunda becerikli olmak
  • Hızlı ve güvenli olmak
  • Takım çalışmasına uyum sağlayabilmek
  • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olabilmek

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