Getir Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır? Getir Kurye Alım Şartları Güncel Bilgilerle

Son dönemlerin en çok istihdam sağlanan iş alanlarından biri de, market ve uygulamaların kuryeliğini yapmak. Bir işi olmayan ya da işi olsa da ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, çeşitli uygulamaların kuryeliğini yapmak için başvurularda bulunuyor. Getir kuryeliği de, internette çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Getir Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır? sorusunun yanıtı ve Getir Kurye Alım Şartları Güncel Bilgilerle...

GETİR KURYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Getir kuryesi olmak isteyenler, iş için nasıl başvuracaklarını merak ediyor. Peki Getir kurye başvurusu nasıl yapılır?

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Getir kuryesi olmak için, Getir uygulamasında bulunan kurye bölümüne girerek formu doldurmanız gerekmektedir. Eğer mobilden halledemiyorsanız, yaşadığınız yerdeki Getir bürolarına gidip yüz yüze başvuruda da bulunabilirsiniz.

İş başvurusu için sizden istenecek olan belgeler ise şu şekilde:

İkametgah belgesi

Adli sicil kaydı

Fotoğraf

Uygulamadan başvurduğunuzda, bilgilerinizin doğru olduğundan emin olup gönderdiğiniz formun ardından telefon numaranıza gelen onay kodu ile başvuru işleminizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

GETİR KURYE ALIM ŞARTLARI GÜNCEL BİLGİLERLE...

Getir kurye başvuru yapabilmeniz için işe alım şartları şu şekilde: