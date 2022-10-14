Getir kurye çalışma saatleri 2022 | Getir kurye kaç saat çalışıyor? En az kaç saat çalışır?

Türkiye'nin büyüyen markalarından olan Getir, çalışan sayısını artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda firmada kurye olarak çalışmak isteyenler ne kadar süre çalışacaklarını merak ediyorlar. Bizlerde çokça araştırılan Getir kurye çalışma saatleri 2022 konusu ve Getir kurye kaç saat çalışıyor? Getir kurye en az kaç saat çalışır? sorularına haberimizde yanıt verdik.

GETİR ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Getir kuryelerinin çalışma saatleri 2022 yılında farklılık göstermektedir. Kuryeler genel olarak en az 5, en fazla 15 saat çalışmaktadır. Bu sürenin değişikliği gösterebileceğini söyleyebiliriz.

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Getir çalışma saati en az: 5

Getir çalışma saati en fazla: 15

GETİR KURYE KAÇ SAAT ÇALIŞIYOR? GETİR KURYELERİ EN AZ KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Getir kuryelerinin verdiği röportajlarda çalışma saatleri konusunda farklı açıklamaları bulunmaktadır. Getir kuryeleri genel olarak 15 saat çalıştıklarını ifade ediyorlar. Kuryeler en az 5 saat çalışmaktadır.

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