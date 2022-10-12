Getir kurye maaşları 2022 | Getir kurye ne kadar kazanıyor? Maaşlar ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs pandemisi sonrası kadrosunu büyüten Getir firması kurye alımı yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Getir firmasında kurye olarak çalışmayı isteyenler ne kadar ücret kazanabileceklerini araştırıyor. Merak edenler için Getir kurye maaşları 2022 konusu ve Getir kurye ne kadar kazanıyor? Maaşlar ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Getir kurye maaşları 2022 | Getir kurye ne kadar kazanıyor? Maaşlar ne kadar, kaç TL?

Getir Yemek, Getir Çarşı ve Getir Büyük'ün yanı sıra çeşitli hizmetler sunan Getir firması, Türkiye dışında birçok ülkede hizmet veriyor. Ülkemizde büyük bir atılım yapan firma çalışan sayısını artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda kurye olarak çalışmak isteyenler Getir'de çalışan kuryelerin ne kadar ücret aldığını merak ettikleri için internet arama motorlarında Getir kurye maaşları 2022 başlığının yanı sıra Getir kurye ne kadar kazanıyor? Maaşlar ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları haberimizde...

Getir kurye maaşları 2022 | Getir kurye ne kadar kazanıyor? Maaşlar ne kadar, kaç TL?

GETİR KURYE MAAŞLARI 2022

Getir'de kurye olarak çalışan kişiler en az 5 bin 500 TL kazanmaktadır. Bu ücret 15 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Getir kuryeleri teslim edilen alışveriş paketi başına 1.50 TL ödeme alır. Getir Yemek'te ise bu ücret 2.95 TL'dir.

Araç kuryelerin maaşlarının da 8 ila 15 bin lira arasında değiştiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca performansa bağlı olarak primlerde ödenmektedir. Online bahşişten de gelir elde edilmektedir.

GETİR KURYE NE KADAR KAZANIYOR? MAAŞLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Getir kuryelerin saat ücreti 22 TL'dir. Getir Yemek'te bu ücret 27 TL'dir. Getir Yüksek Performans Kategorisi'nde saatlik ücret 30 TL olarak uygulanmaktadır.

Getir Kurye maaşları değişkenlik gösterdiği için net bir rakam vermek zordur. Kuryelerin genel olarak en az 5 bin 500 TL ile 15 bin TL aralığında ücret kazandığını söyleyebiliriz. Bu ücreti kazanırken kuryelerin çalışma şartlarının zorlu olduğunu da unutmamak gerekmektedir.

Getir kurye maaşları 2022 | Getir kurye ne kadar kazanıyor? Maaşlar ne kadar, kaç TL?

GETİR KURYE BAŞVURU ŞARTLARI

Getir'de kurye olarak çalışmak için sunulan şartlar şöyledir:

18 yaşı doldurmuş olmak,
Adli sicil kaydı temiz olmak,
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek,
En az lise ya da dengi okullardan mezun olmak,
A1 ve A2 gibi motorlu araç kullanmak için gerekli ehliyet belgesine sahip olmak,
Trafik kuralları çerçevesinde ve hayatı riske atmadan hızlı sürede teslimat yapabilmek,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Siparişleri eksiksiz ve tam olarak müşteriye ulaştırabilmek,
Görevi yerine getirmeyi engelleyecek herhangi bir sağlık problemine sahip olmamak.

Getir kurye maaşları 2022 | Getir kurye ne kadar kazanıyor? Maaşlar ne kadar, kaç TL?

GETİR KURYE OLMA ŞARTLARI

Motor kullanabilmek,
A1 ve A2 sınıf motor ehliyetine sahip olmak,
Sipariş teslimlerinde hızlı olmak,
Eksiksiz ve düzenli sipariş teslimi yapabilmek.

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