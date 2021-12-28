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Getir reklamı, Eğitim- İş'i harekete geçirdi! 81 ilin sayıldığı reklama ihtarname! "Öğretmenlerin itibarını zedeleme"

Son zamanlarda ekranlarda görmeye alışık olunan Getir reklamı, Eğitim- İş'in radarına yakalandı. Öğretmenlerin saygınlığına önemli ölçüde zarar verildiği düşünülen reklama ihtarname geldi.

Getir reklamı, Eğitim- İş'i harekete geçirdi! 81 ilin sayıldığı reklama ihtarname! "Öğretmenlerin itibarını zedeleme"

Getir'in yeni reklamına, "öğretmenlerin saygınlığını ve itibarını zedeleme" sebebiyle ihtarname geldi. Eğitim- İş'i harekete geçiren reklamda bir öğretmenin sınıf içerisinde firmanın ticari etkinliğini konu edinmesini başlı başına hata bulan kurum, "Reklam senaryosunda karikatürize edilerek işlenen öğretmen tiplemesi de biz eğitimciler için inciticidir. Senaryoda öğretmen, sınıfta en ciddiye alınmayan, en kendine güvenmeyen kişi olarak işlenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Getir reklamı, Eğitim- İş'i harekete geçirdi! 81 ilin sayıldığı reklama ihtarname! "Öğretmenlerin itibarını zedeleme"

"KABUL EDİLEMEZ"

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada,

“Son zamanlarda TV kanallarında yayımlanan Getir firmasının reklamındaki öğretmen rolü, eğitim camiasında önemli ölçüde rahatsızlık yaratmıştır.

Reklam filminde senaryo gereği, sınıf içerisinde, görevi başında olan bir eğitimcinin firmanın ticari etkinliğine konu edilmesi zaten başlı başına sorunlu olması bir yana, senaryo gereği kamu görevlisi olan öğretmene sınıf içerisinde bir “pazarlama yapma” görüntüsü verilmesi ise kamusal nitelikte eğitim hizmetinin bu vasfına ters düşmekte olup, mesleğin saygınlık ve itibarını da olumsuz şekilde zedelemektedir.

Getir reklamı, Eğitim- İş'i harekete geçirdi! 81 ilin sayıldığı reklama ihtarname! "Öğretmenlerin itibarını zedeleme"

Reklam senaryosunda karikatürize edilerek işlenen öğretmen tiplemesi de biz eğitimciler için inciticidir. Senaryoda öğretmen, sınıfta en ciddiye alınmayan, en kendine güvenmeyen kişi olarak işlenmiştir. Öğrencilerin dahi ciddiye almadığı öğretmen tiplemesinin, sınıfa gelen kurye kadar dahi kendine güvenmiyor olarak resmedilmesi ve bir soru sorulduğunda robotik biçimde cevap vermesi, toplumdaki öğretmen algısıyla çelişmektedir. Ülkemizin kurucusu Atatürk’ün bile “sınıfta Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir” diyerek önem atfettiği eğitim emekçilerinin, sınıfın en silik karakteri olarak resmedilmesi kabul edilemez.

Bu nedenlerle, Eğitim-İş olarak Getir firmasına bir ihtarname göndererek, reklam filminin gösteriminin durdurulmasını istedik. Aksi durumda ortaya çıkan öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyecek nitelikteki reklam filmi hakkında gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirdik.” ifadeleri yer aldı.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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