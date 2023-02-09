Geuvanio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geuvanio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Geuvanio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Geuvanio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Geuvanio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geuvanio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Geuvanio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geuvanio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geuvanio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geuvanio 5 Nisan 1992 tarihinde Ilha das Flores şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Geuvânio Santos da Silva Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geuvanio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Geuvanio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geuvanio'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Geuvanio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/geuvanio/

Geuvanioboyu ve yaşı kaç

Geuvanio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geuvanio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Geuvanio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geuvanio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2009 yılında Santos B

1 Şubat 2010 yılında Monte Alegre-SP

3 Mayıs 2010 yılında Santos B

31 Aralık 2010 yılında Monte Alegre-SP

7 Şubat 2011 yılında Jabaquara-SP

4 Nisan 2011 yılında Santos FC

3 Eylül 2012 yılında Jabaquara-SP

1 Ekim 2012 yılında Santos FC

1 Ocak 2013 yılında Penapolense-SP

1 Mayıs 2013 yılında Santos FC

22 Ocak 2016 yılında TJ Quanjian

21 Haziran 2017 yılında Flamengo

31 Aralık 2018 yılında TJ Tianhai

8 Mart 2019 yılında Atlético-MG

16 Haziran 2020 yılında Athletico-PR

19 Mart 2021 yılında Chapecoense

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

17 Haziran 2022 yılında Náutico

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Geuvanio kimdir

Geuvanio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geuvanio şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Geuvanio nereli

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