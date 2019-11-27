Gevaşlı çocuklar ve gençler ilk defa paraşütle uçtu

Van'ın Gevaş ilçesinde çocuklar ve gençler, ilk defa paraşütle uçmanın keyfini yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Ölüdeniz pilotları Levent Ekmekçi ve Necdet Kara'nın nezaretinde paraşütle Van Gölü üzerinden süzülen gençler, hayatlarında ilk defa uçmanın keyfini yaşadı. Yaklaşık 350 metre yükseklikteki tepeden uçan gençler, 2 kilometre mesafedeki Van Gölü sahiline indi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yamaç Paraşütü Eğitmeni Levent Ekmekçi, Gevaş'ın uçmak için çok güzel bir yer olduğunu ifade ederek, "Buraya gençleri yamaç paraşütüyle tanıştırmak, onların bu konudaki ufkunu açmak ve onlara bir uçuş fırsatı vermek için geldik. Burada ikili tandem uçuşları yapacağız. Birkaç gün burada gençleri uçuracağız. Ben bu anlamda bu imkanları sağlayan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e teşekkür ediyor, gençlerin bu spora ilgi duymasını istiyorum" dedi.

Ölü Deniz'den Van'ın Gevaş ilçesine geldiğini dile getiren Yamaç Paraşütü Eğitmeni Necdet Kara ise, "Amacımız buradaki gençleri bu sporla tanıştırmak, farkındalık oluşturmaktır. Çok güvenli, çok güzel bir yer. Mümkün olursa önümüzdeki dönemde burada büyük bir şenlik yapmayı planlıyoruz. Gençleri bu spora kazandırmak, bizim için en büyük kazanımdır" ifadelerini kullandı.

Hayatında ilk defa paraşütle uçmanın keyfini yaşadıklarını belirten gençler ise, böyle bir imkanı kendilerine sunduğu için Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e teşekkür ettiler.

Paraşütle uçmanın hep hayali olduğunu ifade eden Özkan Öz, "Paraşütle uçmak benim hayalimdi. Hep uçmak isterdim. Şu an ilk olduğu için heyecanlıyım ama uçtuktan sonra bu heyecanımın gideceğini düşünüyorum. Ben bu noktada Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e teşekkür ediyorum" dedi.

10 yıl önce üniversite okurken uçmak istediğini, ancak maddi durumları elverişli olmadığı için uçamadığını anlatan Bülent Öz ise "Gevaş'ta böyle bir imkanın oluştuğunu duydum. Çok mutlu oldum ve denemek istedim. Fethiye'den gelip böyle bir faaliyette bulunan hocamıza teşekkür ediyorum. Ücretsiz uçuşlar düzenliyorlar. Bizi de mutlu ettiler. Müthiş bir duygu. Havada bu manzarayı seyretmek inanılmaz bir şey. Herkesin hayatında bir defa yaşaması gereken duygulardan bir tanesidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA