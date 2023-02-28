Gevorg Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevorg Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gevorg Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gevorg Ghazaryan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gevorg Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevorg Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gevorg Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevorg Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gevorg Ghazaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gevorg Ghazaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gevorg Ghazaryan 5 Nisan 1988 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գեւորգ Գառնիկի Ղազարյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gevorg Ghazaryan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DB Football Agency yapmaktadır. Gevorg Ghazaryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gevorg Ghazaryan'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gevorg Ghazaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gevorg Ghazaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gevorg Ghazaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gevorg Ghazaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Pyunik Erivan

1 Ocak 2007 yılında Banants

31 Aralık 2007 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2011 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2013 yılında Shakhter K.

31 Aralık 2013 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2014 yılında Olimpiakos

30 Ocak 2015 yılında AOK Kerkyra

19 Temmuz 2015 yılında Marítimo

14 Temmuz 2018 yılında Chaves

2 Temmuz 2019 yılında AEL Limassol

31 Ocak 2021 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2021 yılında AEL Limassol

15 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2022 yılında Ararat-Armenia

Gevorg Ghazaryan kimdir

Gevorg Ghazaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gevorg Ghazaryan şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Gevorg Ghazaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 10 numaralı formasıyla 14 Ocak 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 78 maçta 14 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gevorg Ghazaryan nereli

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