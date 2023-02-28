Gevorg Nadzharyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevorg Nadzharyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gevorg Nadzharyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gevorg Nadzharyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gevorg Nadzharyan 6 Ocak 1998 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kazakistan,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Наджарян Геворг Арсенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gevorg Nadzharyan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Gevorg Nadzharyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gevorg Nadzharyan'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gevorg Nadzharyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gevorg Nadzharyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gevorg Nadzharyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gevorg Nadzharyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Shakhter-Bulat

13 Şubat 2015 yılında Shakhter K.

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında FC Astana

5 Temmuz 2017 yılında Shakhter K.

31 Aralık 2017 yılında FC Astana

7 Ocak 2018 yılında Shakhter K.

16 Şubat 2022 yılında Pyunik Erivan

8 Eylül 2022 yılında FC Van

Gevorg Nadzharyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gevorg Nadzharyan şuan FC Van takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Gevorg Nadzharyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kazakistan takımında 10 numaralı formasıyla 21 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Kazakistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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