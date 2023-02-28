Gevorg Tarakhchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevorg Tarakhchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gevorg Tarakhchyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gevorg Tarakhchyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gevorg Tarakhchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevorg Tarakhchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gevorg Tarakhchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevorg Tarakhchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gevorg Tarakhchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gevorg Tarakhchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gevorg Tarakhchyan 15 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գեւորգ Տարախչյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gevorg Tarakhchyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gevorg Tarakhchyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gevorg Tarakhchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gevorg Tarakhchyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Gevorg Tarakhchyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gevorg Tarakhchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Banants III

1 Temmuz 2019 yılında Urartu II

1 Ocak 2020 yılında FC Urartu

3 Ağustos 2021 yılında FC Sevan

1 Ocak 2022 yılında FC Noah

4 Temmuz 2022 yılında BKMA Erivan

Gevorg Tarakhchyan kimdir

Gevorg Tarakhchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gevorg Tarakhchyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Gevorg Tarakhchyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Ermenistan U14 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Ermenistan U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gevorg Tarakhchyan nereli

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