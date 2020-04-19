Geylan: “Rehberlik öğretmenlerimize zorlama kabul edilemez”

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Rehberlik öğretmenlerimizin, izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilmeleri isteğe bağlı olmalı ve görevlendirilenlere ek ders ücretleri yüzde 100 artırımlı ödenmelidir" dedi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, geçtiğimiz gün TBMM'de kabul edilen kanun değişikliği ile "Rehberlik öğretmenleri, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak" maddesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Rehberlik öğretmenlerinin, izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilmelerinin isteğe bağlı olması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Geylan, "Anayasamızın 10. maddesi "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" der. Rehberlik öğretmenlerimizi, diğer meslektaşlarından ayırarak değerlendirmek kabul edilemez. Tabii ki tüm öğretmenlerimiz sorumluluklarının farkındadır ve her daim gereğini yapmaktadırlar. Ancak angarya ve zorlama kabul edilemez. Sendika olarak daha önceki dönemlerde de önerdiğimiz gibi, rehberlik öğretmenlerimizin, izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilmeleri isteğe bağlı olmalı ve görevlendirilenlere ek ders ücretleri yüzde 100 artırımlı ödenmelidir. MEB'in ve Sayın Bakanın bu doğrultuda dile getirilen makul taleplere kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Türk Eğitim-Sen'in, meslektaşlarımızın bu haklı beklentilerinin tercümanı ve her düzeyde takipçisi olacağının bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA