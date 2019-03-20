Geyve birçok marka ile kapılarını dünya’ya açtı

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya yapılan yatırımları değerlendirerek, "Onların hayatlarının daha güzel bir hale gelmesi için projelerimizin de devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Yılda 75 bin ton Ayva üretimi ile Türkiye'nin yüzde 70'lik payına sahip olan Geyve, ilçede yetişen başta Ayva olmak üzere birçok meyveyi kapsayan markasıyla kapılarını dünyaya açtı. Türkiye'de ilk kez marka patenti alan Geyve Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında attığı adımlarla da ilkleri başardı. Belediye tarafından marka haline getirilen Geyve ayvası, "Geyva" markasıyla dünyaya açıldı. İlçede yetişen diğer ürünler ise daha önce çöp toplama merkezi olarak kullanılan alanda yapımı tamamlanan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezinde satışa sunuldu. Merkezde görevli 27 kadın çalışan tarafından geleneksel şekilde üretilen ekmek, reçel ve salça gibi ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Geyve Belediyesi tarafından işletilen Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde ilçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 40 kadın çalışıyor.

Ücretsiz sağlık hizmeti

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "Geyve Belediyesi olarak yaptığımız projelerin tamamında sosyal belediyeciliği ön plana taşıyoruz. İlçemizin alt ve üst yapı yatırımlarında yüzde 95 oranında tamamlandığını söyleyebiliriz. Şuanda Geyve Belediyemiz Sakarya'daki en sosyal belediye haline geldi. 4 ambulansımızla ilçemizde ücretsiz hizmet veriyoruz bunlardan 1 tanesi evde sağlık hizmetleri alanında kullanılıyor ve tamamen ücretsiz olarak belediyemiz bünyesinde bulunan sağlık personelimiz tarafından vatandaşlarımıza hizmet veriliyor" dedi.

"Marka çıkartan tek belediye"

Geyve'nin marka çıkartan tek belediye olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Yaklaşık 160 yetimimize her ayın 15'inde bankadan çekmek şartıyla Geyve Belediyesi tarafından harçlık veriyoruz. Geyve sınırlarında başvurusu olan tüm yetim ve öksüzler bizden destek almakta. Ayrıca biz Türkiye'de belediye bünyesinde marka çıkartmış tek belediyeyiz. Geyva markamızla birlikte Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezini açtık ve Sakarya başta olmak üzere çevreden gelen tüm vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Ayrıca 50 bin metrekare alanda kurduğumuz Hırka Seyir Terasında da vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teşekkür etti"

Sosyal Belediyecilik anlamında örnek projelere imza atan Geyve Belediyesi ve kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kaya, "Çok yakında Sakarya Nehri üzerinde Osmanlı Kayıkları'nın yüzdürüleceği ve içerisinde işletmelerin bulunduğu devasa bir tesis hazırlıyoruz. Sosyal Belediyecilik anlamında ilkleri gerçekleştiren bir belediye olarak geçtiğimiz yıllarda dar gelirli 120 vatandaşımıza konutlar yaparak teslim ettik. Şuanda Sosyal Belediyecilik anlamında Sakarya'da öncülük ediyoruz. Bu sebeple bize destek veren AK Parti hükümetimize, milletvekillerimize ve bana her dönem destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların hayatlarının daha güzel bir hale gelmesi için projelerimizin de devam edeceğini belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA