Geyve ve Pamukova belediyelerinden koronavirüs tedbirleri

SAKARYA (AA) - Geyve ve Pamukova belediyeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, ilçede ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve yoğunluk yaşanan bölgeleri ilaçlı suyla yıkayıp dezenfekte ediyor.

İlçelerdeki reklam tabelalarına da vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarı afişleri asılıyor. Öte yandan belediye ekipleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, yaptığı açıklamada, halkın sağlığı için koronavirüse karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "İlçemizin cadde ve sokaklarında, mahallelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu işin şakası da yaşı da yok. İnşallah bu sıkıntılı süreci kısa zamanda atlatırız." ifadelerini kullandı.

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün de toplum sağlığını korumak adına ilçede çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Koronavirüsü önleme ve tedbir çalışmaları kapsamında ilçemiz genelinde ilaçlı suyla dezenfekte ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Reklam tabelalarımıza 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde kalması yönünde uyarıcı afişler asıyoruz. Yaşlı vatandaşlarımıza ekiplerimiz evde hizmet desteği veriyor. Ayrıca tüm ilçe halkımızı mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Kaynak: AA