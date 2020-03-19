Geyve'de sosyal tesisler koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

SAKARYA (AA) - Geyve Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki sosyal tesisler vatandaşların kullanımına kapatıldı.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, yaptığı açıklamada, koronavirüsle daha etkin mücadele etmek için Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesisleri (Seyir Terası) ve Nehirpark Tesisleri'nin geçici süreyle kapatıldığını bildirdi.

İnsan sağlığından daha önemli bir durumun olamayacağını vurgulayan Kaya, "Gerek çalışanlarımız gerekse vatandaşlarımızın sağlığı için tesislerimizde hizmete geçici süre ara verdik. Sürecin en başından beri vurgulanan bir konu var. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamak lazım. İsteyen vatandaşlarımız 'geyva.com.tr' adresinden online alışveriş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaya, küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı Geyve Belediyesi olarak çalışmaları en etkin şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Alınan önlemlere uyulması konusunda sadece bizlere değil, sizlere de çok büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki günler son derece önemli. Bu önemli süreçle virüsten korunmak için tüm yöntemleri ve kuralları en etkin biçimde uygulamalıyız. İnşallah bu süreci birlikte atlatacağız, birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA