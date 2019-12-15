Geyve'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Arifiye Boğazköy Mahallesinden Doğançay Mahallesine giden İbrahim Genç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, yoldan çıkarak devrildi.Kazada yaralanan sürücü Genç, olay...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arifiye Boğazköy Mahallesinden Doğançay Mahallesine giden İbrahim Genç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Genç, olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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