"Gezen Sinema" çocuklar için deprem bölgesine geldi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği'nce oluşturulan "Gezen Sinema", ilk durağı Malatya'da çadır kentte kalan çocuklara kapılarını açtı.

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"Gezen Sinema" çocuklar için deprem bölgesine geldi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye gönderilen "Gezen Sinema", çadır kentlerde yaşayan çocukların yüzünü güldürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde 2017'de hayata geçirilen "Gezen Sinema", deprem bölgesindeki ilk durağı Malatya'ya ulaştı.

"Gezen Sinema" çocuklar için deprem bölgesine geldi!

Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadır kentteki ilk etkinlikte, film gösterimi öncesinde zeybek ve erik dalı oynayan depremzede çocuklar, tırın içinde zeybek ve erik dalı oynayarak şarkılar söyleyerek eğlenceli zaman geçirdiler.

Daha sonra gösterilen filmi izleyen çocuklara, patlamış mısır ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi.

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