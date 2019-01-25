Gezer, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve beraberindeki heyet 31 Mart yerel seçimlerine destek için mahalle mahalle gezerek seçim çalışmaları yapıyor.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, parti üyeleri ile birlikte Bağlar ilçesine bağlı Kaynarteme Mahallelerinde ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde destek amacıyla sokak sokak dolaştıklarını dile getiren AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, seçim gününe kadar vatandaşları seçim çalışmaları hakkında bilgilendireceklerini belirtti. Başkan Gezer, "AK Parti olarak Diyarbakır'da girmediğimiz sokak, elini sıkmadığımız vatandaş kalmayacak. Herkesle tek tek konuşup seçim hakkında bilgilendireceğiz. Biz ev ev dolaşırken sadece seçim için değil vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözümde arıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA