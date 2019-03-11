Gezgin öğretmen, bisikletiyle yollarda

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın, kahvehane ve bilgisayar başında zaman geçirenlere örnek olmak için baş zamanlarında bisikletiyle köy köy geziyor.

İlçede "gezgin öğretmen" olarak da bilinen Ümit Bartın; resim, müzik, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turu yaparak, köy köy gezerek yeni insanlar ve yeni yerler tanıyor. İki senedir verdiği resim ve müzik gibi kurslarla özellikle doğaya da atıfta bulunduğunu ifade eden Bartın, "Öğrencilerimi çoğu zaman resim çizmeleri için doğaya çıkartıyorum. Bu da üniversiteye hazırlanan öğrenciler için öğrenmeleri gereken ve sınavın bir aşaması olan "İmgesel" çalışmaları için yardımcı oluyor. Bisikletle köyleri geziyorum. Her kurs çıkışında çok önemli işlerim olmazsa mutlaka bir köye bisikletimle tur yapıyorum. Kendimi buna şartlanmış hissediyorum. Neden mi? Çünkü bunun bana verdiği huzuru hiçbir şeyde görmedim. İnsanlarımızın köylerde hayatlarını nasıl idame ettiklerine şahit oluyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Çoğu zaman tek başıma bisiklet turlarımı yaparım. Çoğu zaman birkaç öğrencimle bu turları yapıyorum. İnsanımız çok iyi, her gittiğim köyde misafirperverliklerini ve gönüllerinin sıcaklığını fazlasıyla gösterdiler. Bunu bizzat yaşayarak gördüm. Geçen seneden beri özellikle hafta sonları aralıksız bisiklet turları yapıp, belki de şehrin gürültüsünden ve en güzel anları yaşadığım köylerde ve doğada geçirdim zamanımı" diye konuştu.

Kaynak: İHA