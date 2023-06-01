Gezi Olaylar'nın 10. senesinde Taksimde izinsiz gösteri yapıldı. Gösteriye polis müdahale etti

Dün öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'nde, kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, izinsiz bir eylem gerçekleştirmek amacıyla toplandı. Sloganlar atarak yürüyüşe geçen grup, polis tarafından müdahale edilince tekme ve yumruklar havada uçuştu.

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Gezi Olaylar'nın 10. senesinde Taksimde izinsiz gösteri yapıldı. Gösteriye polis müdahale etti

Dün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, hareketli anlar yaşandı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen izinsiz eylem, Türkiye Komünist Partisi bayraklarıyla donatılmış bir grup tarafından düzenlendi. Eylemin sebebi, Gezi olaylarının 10. yıl dönümü olmasıydı. Grup, sloganlar atarak caddede yürüyüş gerçekleştirdi. Ancak polis ekipleri, eyleme müdahalede bulunarak grubun ilerlemesini engelledi. Olaylar sırasında tansiyon yükseldi ve gerginlik yaşandı.

Gezi Olaylar'nın 10. senesinde Taksimde izinsiz gösteri yapıldı. Gösteriye polis müdahale etti

İzinsiz gösteri

Dün yaşanan olaylarda, güvenlik güçleri izinsiz düzenlenen eylemde yer alan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak kadınların da aralarında bulunduğu grup, saldırıya geçti ve güvenlik güçlerine yönelik tekme ve yumruklar savurdu. Olaylar sırasında tansiyon yükseldi ve yaşanan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gezi Olaylar'nın 10. senesinde Taksimde izinsiz gösteri yapıldı. Gösteriye polis müdahale etti

Gözaltı sayısı 59

Olaylı izinsiz gösteri hakkında İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada; "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle bugün saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." cümlelerine yer verildi.

Gezi Olaylar'nın 10. senesinde Taksimde izinsiz gösteri yapıldı. Gösteriye polis müdahale etti

Gezi Parkı olayı nedir?

Gezi Parkı protestoları, Türkiye'de 2013 yılında başlayan ve ülke genelinde büyük bir hareket haline gelen olaylardır. Olaylar, başlangıçta İstanbul'un Gezi Parkı'nın yeniden düzenlenerek alışveriş merkezi yapılmasına karşı çıkan bir grup aktivistin parkta kampanya başlatmasıyla başladı. Ancak protestolar hızla genişleyerek hükümetin politikaları ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir tepki hareketine dönüştü.

Protestolar, polis müdahalesiyle büyüdü ve ülke geneline yayıldı. Protestocular, demokrasi, ifade özgürlüğü, polis şiddeti, hükümetin otoriterlik eğilimleri gibi konularda endişelerini dile getirdi. Göstericilerin bazıları şiddet eylemlerine başvurdu, kamu binalarını tahrip etti ve çatışmalara neden oldu. Güvenlik güçleri de göstericilere karşı sert önlemler aldı.

Başbakan Erdoğan, protestoları sert bir şekilde eleştirdi ve göstericileri suçladı. Olaylar sırasında çeşitli çatışmalar yaşandı ve birçok kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Protestoların doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar olarak bildirilirken, dolaylı maliyetinin yüzlerce milyar dolar olduğu ifade edildi.

Gezi Parkı protestoları, Türkiye'de bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu olaylar, toplumda derin bir ayrışmaya ve siyasi tartışmalara yol açtı. Protestoların ardından hükümet, bazı reform adımları attı, ancak ülkedeki siyasi atmosfer uzun süre etkilendi.

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