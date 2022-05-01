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Gezi Parkı eylemlerinde cinsiyeti belli olmayan LGBT'lilerden Türk polisine alçak saldırı! "Tepemize çıktılar"

Gezi Parkı eylemlerinde bir grup LGBT'li, polisin üzerine yürüyerek tehditler savurdu. O anlar kameralara yansıyınca "Tepemize çıktılar" yorumları beraberinde geldi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen Gezi Parkı eylemlerinde yeniden çirkin manzaralara şahit olundu. Meydanlara dökülen ve HDP, CHP, LGBT bayraklarıyla taşkınlık içeren sloganlar atan geziciler her sene olduğu gibi bu senede refah sağlama amacıyla görevlerini yerine getiren polislerin üzerine yürüdü. Üsküdar'da bir grup LGBT bireyinin polislerle olan diyaloğu kameralara yansıdı.

Gezi Parkı eylemlerinde cinsiyeti belli olmayan LGBT'lilerden Türk polisine alçak saldırı! Tepemize çıktılar

"KONU YİNE GEZİ DEĞİL"

İstanbul Üsküdar'da gezi eylemi yapan bir grup LGBT'li, kendilerine uyarıda bulunan Türk polisinin üzerine yürüyüp tehditler savurdu. Görüntülerde polisin sakinliği ve yapıcı tavrı dikkat çekerken, LGBT'li bireylerin saldırgan ve taşkın tavırları "Konu yine Gezi değil anlamadınız mı?" yorumlarını beraberinde getirdi. O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada yurt dışında polisin yanına dahi yaklaşılamadığı hatırlatıldı, görevini yapan polislere ise sabır dilendi.

Gezi Parkı eylemlerinde cinsiyeti belli olmayan LGBT'lilerden Türk polisine alçak saldırı! Tepemize çıktılarGezi Parkı eylemlerinde cinsiyeti belli olmayan LGBT'lilerden Türk polisine alçak saldırı! Tepemize çıktılar

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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