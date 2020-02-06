Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada mütalaa açıklandı
Gezi Parkı davasında, savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ile mimar Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Gezi Parkı davasında, savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ile mimar Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
6 SANIK İÇİN 15 İLE 20 YIL ARASI HAPİS CEZASI İSTENİLDİ
6 sanığın 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada savcı, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.
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