Gezi Parkı hayaline kapılan Ayşe Hür'den Tarkan'a destek! "Tarkan'ın, Dersim damadı olduğunu hatırlatayım"

Kapatılan Taraf gazetesi yazarlarından Ayşe Hür, aktif olarak Twitter hesabı üzerinden sık sık iktidar karşıtı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Düşünce özgürlüğü kapsamında karşıt görüşleri kaleminden eksik etmeyen Hür, Tarkan'ın Geççek şarkısına destek verirken, ünlü şarkıcının Dersim damadı olduğunu da hatırlattı. Hür, paylaşımında "Tarkan'ın Dersim damadı olduğunu hatırlatırım" diyerek, cümlesinin sonuna göz kırpma ifadesi ekledi.

"YANİ BU DEMEK OLUYOR Kİ..."

Geçtiğimiz aylarda Kazakistan'daki ayaklanmayı fırsat bilerek, sosyal medya hesabında halkı isyan etmeye çağıran Hür, Tarkan'ın Dersim damadı olduğunu hatırlattı. Paylaşımında, "Tarkan'ın Dersim'in damadı olduğunu da hatırlatırım. Eşi Pınar Dilek, Almanya-Duisburg'da doğmuş ama annesi Karakoçanlı imiş..." ifadelerine yer veren Hür'e, takipçilerinden "Yani bu demek oluyor ki, şarkıda pek de iyi mesajlar verilmiyor" yorumu geldi. Bir çoğu da verilen bilginin bir anlam ifade etmediğini söyledi.